Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.02.2021 16:41 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:44
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser bulundurdukları ve bunları satışa çıkardıkları bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 31 bronz, bir altın sikke, toprak vazo, 3 obje, define arama detektörü ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ü.Y, İ.Y. ve A.Y. hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Ateşli Silahlar, Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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