Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede
Haberler » Güncel » Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede - Haber

Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de, jandarmanın 3 iş yerine düzenlediği baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

04.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:33
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede

'de, jandarmanın 3 iş yerine düzenlediği baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçede bulunan üç ayrı iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 şamdan, 1 heykel, 1 bronz heykel, 1 bronz sandık, 51 sikke ele geçirildi. İş yeri sahipleri Y.T., C.E.Ş. ve O.K. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler