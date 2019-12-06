Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1000 sikke ele geçirildi
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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1000 sikke ele geçirildi

Kayseri'de bir eve düzenlenen operasyonda 1000 sikke bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

06.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:02
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 1000 sikke ele geçirildi

'de bir eve düzenlenen operasyonda 1000 sikke bulundu, 1 kişi gözaltına alındı.

İl ekipleri, Yahyalı ilçesinde S.Y'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine eve operasyon düzenledi. Evde, 1000 sikke, Doğu Roma ve İslami dönemlere ait olduğu değerlendirilen tarihi objeler ile ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.

S.Y, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefetten gözaltına alındı. Sikke ve tarihi objeler müze müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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