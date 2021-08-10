Kayseri'de tarihi eser operasyonu
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Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Kayseri'de tarihi eser operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 851 adet Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 851 adet Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre ekiplerce Kocasinan İlçesi'nde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 851 adet Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikke ile 12 adet tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili Y.B. gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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