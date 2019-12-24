Kayseri'de tarihi eser operasyonu

24.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:22

Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde tarihi eser operasyonu düzenlendi.

Operasyonda M.F.A, A.K, H.T, A.O ve A.S'nin kaldığı evde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen mozaik resim, Meryem Ana resmi, İsa ve havarilerinin resmi, 4 sikke, heykel, mini heykel ve yüzük bulundu.

Ele geçirilen eserler, Kayseri Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA