Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

05.12.2019 17:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:44

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kayseri-Sivas kara yolu uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne saklanmış Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu belirlenen 6 heykel, sikke, haç ve tas bulundu.

Olayla ilgili S.N. ve İ.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA