Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Bizans dönemine ait 10 altın, 3 bakır sikke ile yüzük ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak istediği öne sürülen Ş.Ö'nün otomobilinde ve evinde yaptıkları aramada, Bizans dönemine ait 10 altın, 3 bakır sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen yüzük buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.