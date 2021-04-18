Kayseri'de tarihi caminin muslukları çalındı
Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camisi'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazıları çalındı.
Kayseri'de tarihi Yanıkoğlu Camisi'nin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazıları çalındı.
Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki caminin abdesthane ve tuvaletlerinde bulunan muslukların bazılarının yerinde olmadığını fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Muslukların çalındığı tespit edilirken, polis hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan çalınan muslukların yerine yenileri takıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin