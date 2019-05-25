Kayseri'de taraftar grubuna müdahale

Kayseri'de Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk kutlamalarını engellemek için bir araya gelip yürüyüş düzenleyen taraftar grubunu polis müdahale ederek dağıttı.

Sosyal medya aracılığıyla "Kutlama yaptırmıyoruz" sloganıyla kentteki bir alışveriş merkezi önünde toplanan grup, Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında taşkınlıklar çıkması ve bir kişinin kurusıkı ile ateş açması üzerine polis gruba müdahale etti.

TOMA'ların da kullanıldığı müdahale sonucu taraftar grubu dağıtıldı.

Olaylarda yaralanan olmadı.

Kaynak: AA