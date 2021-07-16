Kayseri'de tamirci dükkanında kınalı keklik bulunduran esnafa para cezası verildi
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Kayseri'de tamirci dükkanında kınalı keklik bulunduran esnafa para cezası verildi

Kayseri'de tamirci dükkanında kınalı keklik bulunduran esnafa para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de televizyon tamir dükkanında kınalı keklik bulunduran kişiye idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Kayseri'de televizyon tamir dükkanında kınalı keklik bulunduran kişiye idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren ekipler, Mithatpaşa Mahallesi'nde televizyon tamir dükkanında 2 kınalı keklik, 12 keklik kafesi ve bu kuşu yakalamakta kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Dükkan sahibine 1750 lira tazminat, 550 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Keklikler, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilip doğaya salındı.

Kayseri'de tamirci dükkanında kınalı keklik bulunduran esnafa para cezası verildi
Kayseri'de tamirci dükkanında kınalı keklik bulunduran esnafa para cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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