Kısıtlamada çalışacak semt pazarları belirlendi
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Kısıtlamada çalışacak semt pazarları belirlendi

Kısıtlamada çalışacak semt pazarları belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tam kapanma döneminde 8 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs Cumartesi günleri genelge kapsamında saat 10.00 ile 17.00 arasında açılacak semt pazarlarının belirlendiğini duyurdu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tam kapanma döneminde 8 Mayıs Cumartesi ve 15 Mayıs Cumartesi günleri genelge kapsamında saat 10.00 ile 17.00 arasında açılacak semt pazarlarının belirlendiğini duyurdu.

Vatandaşların yaş sebze, meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidebileceklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri açık olacak semt pazarlarını da açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, buna göre tam kapanma sürecinde semt pazarları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Melikgazi ilçesinde Esentepe Mahallesi Açık Semt Pazarı, Danışment Mahallesi Eskişehir Bağları Kapalı Semt Pazarı, İldem Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Belsin Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Kocasinan ilçesinde ise Gazi Osman Paşa Mahallesi Açık Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Argıncık Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Talas ilçesinde de Yenidoğan Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Anayurt Mahallesi Kapalı Semt Pazarı ve Cemil Baba Bahçelievler Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'ında 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece sebze, meyve ve fide satış yapılabilecek. Pazar yerlerinde sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Yaş sebze, meyve ve fide dışında temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek."

Pazar yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, ayrıca gerekli denetimleri yapmak için başta zabıta ekipleri ve kolluk kuvvetlerinin görevlendirileceğini söyledi. - KAYSERİ

Kısıtlamada çalışacak semt pazarları belirlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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