Kayseri'de 18 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk

Kayseri'de 18 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk Kayseri'de bugün akşam itibariyle başlayacak olan 18 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri'de 18 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk

KAYSERİ - Kayseri'de bugün akşam itibariyle başlayacak olan 18 günlük tam kapanma öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Cumhuriyet Meydanı'nda yaşanan insan ve araç yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Bu akşam 19: 00 itibariyle başlayacak olan 18 günlük tam kapanma öncesinde Kayseri'de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar kent merkezinde alışveriş için yoğunluk oluştururken, yaşanan kalabalık da havadan görüntülendi.

18 günlük tam kapanmanın vatandaşları sıkacağını söyleyen Kadir Ceyhan, "Tam kapanma tabi ki bizleri sıkacak. Bugün kapanmanın son günü. Son alıverişlerimizi yapmak için çarşıya çıktık. Bu tam kapanmayı kimse istemiyor ama mecburuz. Korona virüsün bitmesine dair hepimiz el ele verip, bunun karşısına geçebiliriz. Yasaklara uymalıyız" dedi.

Ali Yalçın ise, "Vatandaşların hazırlanması da biraz garip, şeker alıyorlar, elbise alıyorlar. Dışarı çıkamayacaksınız ki bir odadan başka bir odaya gideceksin. Elbiseye gerek olmadığını düşünüyorum. Bayramlaşma olmayacak kimse kimseye gitmeyecek. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 18 gün dişimizi sıkmamız gerekiyor. Daha sonra bitsin hepten rahatlayalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ