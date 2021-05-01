Kayseri'de "tam kapanma" denetimleri sürüyor
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Kayseri'de "tam kapanma" denetimleri sürüyor

Kayseri'de 'tam kapanma' denetimleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından denetimler devam ediyor.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından denetimler devam ediyor.

Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi ve Talas Bulvarı başta olmak üzere, işlek cadde ve sokaklarda uygulama yapıldı.

Ekipler kent genelinde, vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar da kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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