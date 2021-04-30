Kayseri'de "tam kapanma" denetimleri sürüyor

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından denetimler devam ediyor.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından denetimler devam ediyor.

Kentte, Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi başta olmak üzere, işlek cadde ve sokaklarda polis ekipleri uygulama yaptı.

Polis, hem yayaların hem de sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, izin belgesi olmayanlara idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün