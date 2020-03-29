Kayseri'de taksilerin çalışma düzenine 'koronavirüs' ayarı Kayseri'de taksilerin çalışma düzeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

Kayseri'de taksilerin çalışma düzeni koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde faaliyet gösteren taksilerin çalışma düzeni yeniden ayarlandı. 29.03.2020 günü saat 24.00'dan sonra tek rakamlı taksiler faaliyet gösterecek. 30.03.2020 günü saat 24.00'dan sonra ise çift rakamlı taksiler faaliyet gösterecek.

Polis ekipleri ve taksiciler yeni çalışma düzeni ile ilgili olarak bilgilendirilirken, Şoförler Odası tarafından da tüm taksi şoförlerine SMS ile bilgi verilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA