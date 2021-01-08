Kayseri'de taksi tabelasında uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı
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Kayseri'de taksi tabelasında uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı

08.01.2021 09:35 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:39
Kayseri'de taksi tabelasında uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı

Kayseri'de ticari taksinin tabelasında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de ticari taksinin tabelasında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan G.Y. ve Z.B'nin işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mersin'den Kayseri'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine önceki gün düzenlenen operasyonda, bir taksinin tavan kısmındaki ışıklı levhada 450 gram metamfetamin ile 10 gram sentetik esrar ele geçirilmiş, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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