Taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir taksinin tavan kısmındaki taksi yazan tabelaya gizlenmiş uyuşturucu bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir taksinin tavan kısmındaki taksi yazan tabelaya gizlenmiş uyuşturucu bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Jandarma ekipleri iki şüphelinin Mersin'den Kayseri'ye taksiyle uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Güvenlik tedbiri alarak şüphelilerin geliş güzergahında uygulama yapan ekipler aracı durdurdu.
Taksideki G.Y. ve Z.B'yi gözaltına alındı.
Araçta yapılan aramada taksi yazan tabelanın içine gizlenmiş 450 gram metamfetamin ile 10 gram sentetik esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemi devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil