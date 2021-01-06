Taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

06.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 07.01.2021 00:39

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir taksinin tavan kısmındaki taksi yazan tabelaya gizlenmiş uyuşturucu bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir taksinin tavan kısmındaki taksi yazan tabelaya gizlenmiş uyuşturucu bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma ekipleri iki şüphelinin Mersin'den Kayseri'ye taksiyle uyuşturucu getireceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Güvenlik tedbiri alarak şüphelilerin geliş güzergahında uygulama yapan ekipler aracı durdurdu.

Taksideki G.Y. ve Z.B'yi gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada taksi yazan tabelanın içine gizlenmiş 450 gram metamfetamin ile 10 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemi devam ediyor.

Taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Taksi tabelasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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