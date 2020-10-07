Kayseri'de takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, takla atan otomobilde şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Sivas Bulvarında meydana gelen kazada 38 EMN 97 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tramvay yoluna girdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde kazada yaralı olmadığı tespit edilirken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği yol üzerinde güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü akmasını sağladı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı