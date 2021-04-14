KAYSERİ'DE TAHİNLİ PİDE, İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
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KAYSERİ'DE TAHİNLİ PİDE, İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de fırınlarda sadece ramazan ayına özel pişirilen tahinli pide, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti arasında.

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KAYSERİ'de fırınlarda sadece ramazan ayına özel pişirilen tahinli pide, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti arasında.

Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarını süsleyen tahinli pide, fırınlarda mayalı hamurun üzerine pekmezli tahin ve şeker dökülerek hazırlanıyor. Pide, usta ellerde ince bir şekilde açılan ve hamura uygulanan karışım ile belirli bir süre dinlenmeye bırakılıyor. Ardından da pişmesi için taş fırına sürülüyor. Ramazan ayına özel pişirilen tahinli pide, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti arasında.

Fırıncı Benal Akyar, "Kayseri'nin vazgeçilmez lezzeti tahinli pide. Tahinli pide yapılırken, tahin, şeker ve şekersiz de olabilir. Hamuru açarız, tahini koyarız, oklavayla inceltiriz. Sonrasında kat kat katmerleyerek yaparız. Daha sonra bol susamla pişiririz. Tahinli pide genellikle ramazan ayına özgün bir lezzettir. Tahinli pide normal günde çok fazla satılmaz; ama ramazanda oldukça satış oluyor. Vatandaşlar tahinliyi hem iftara hem de sahura alıyorlar. İnsanı tok tutar ve hemen yemeğin arkasına şeker veya baklava gibi lezzettir. Bazı tahinli pideler ebattan kaynaklı 30 veya 50 TL'ye satılıyor; ama bizde ebatlar küçük olduğu için ortalama 10 TL fiyatı var. Günlük olarak üretilen ve tüketilen bir lezzettir" dedi.

KAYSERİ'DE TAHİNLİ PİDE, İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
KAYSERİ'DE TAHİNLİ PİDE, İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
KAYSERİ'DE TAHİNLİ PİDE, İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
KAYSERİ'DE TAHİNLİ PİDE, İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ
KAYSERİ'DE TAHİNLİ PİDE, İFTAR VE SAHUR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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