Kayseri'de Tabancayla Yaralanan Kişi Öldü
Kayseri'de tabancayla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'de tabancayla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.
Merkez Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Horsana Çayırı mevkisinde bir kişinin silahla yaralandığı ihbarını alan 112 acil servis ekipleri olay yerine gitti.
Yaralı Deniz Vural'ın (36) hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili bir kişinin arandığı öğrenildi.