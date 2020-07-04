Kayseri'de tabancayla yaralanan kadın öldü Kayseri'de tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle tabancayla göğsünden vurulan D.D. (40), 38 KM 226 plakalı otomobille Kayseri Şehir Hastanesine götürüldü.

Yaralı kadın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA