Kayseri'de tabancayla vurularak ölen kadının erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi
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Kayseri'de tabancayla vurularak ölen kadının erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi

11.03.2021 13:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:20
Kayseri'de tabancayla vurularak ölen kadının erkek arkadaşının yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de tabancayla vurularak yaşamını yitiren kadının erkek arkadaşının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri'de tabancayla vurularak yaşamını yitiren kadının erkek arkadaşının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "taksirle ölüme neden olma" suçlarından hakkında dava açılan tutuksuz sanık S.Ö. ve avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları reddeden S.Ö, maktul Deniz Dal'ı öldürmediğini öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'de 4 Temmuz 2020'de tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanan Deniz Dal (40), otomobille Kayseri Şehir Hastanesine götürülmüş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Dal'ı hastaneye getiren erkek arkadaşı S.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınmış, mahkemece tutuklanmıştı.

Sanık S.Ö. tahliye edildiği ilk celsede yaptığı savunmada, Dal'ı başka bir kadınla aldattığı için aralarının bozuk olduğunu, olay günü Dal'ın da bulunduğu ortamda arkadaşları ile içki içerken silah sesi duyduğunu belirterek, "Bir süre sonra Deniz'in vücudundaki kurşun yarasını gördüm. Hemen hastaneye götürdüm. Onu ben vurmadım, suçsuzum." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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