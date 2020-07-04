Kayseri'de tabancayla vurularak hastaneye bırakılan kadın öldü
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Kayseri'de tabancayla vurularak hastaneye bırakılan kadın öldü

KAYSERİ'de, tabanca ile vurulup, otomobille yaralı şekilde hastanenin önüne getirilip bırakılan Deniz Dal (40), hayatını kaybetti.

Kayseri'de tabancayla vurularak hastaneye bırakılan kadın öldü
04.07.2020 12:45 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:49

KAYSERİ'de, tabanca ile vurulup, otomobille yaralı şekilde hastanenin önüne getirilip bırakılan Deniz Dal (40), hayatını kaybetti. Dal'ı sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra, aracı hastane önünde bırakarak kaçan kimliği belirsiz sürücü aranıyor.

Tabanca ile ateş edilerek göğsünden vurulan Deniz Dal, dün gece saatlerine 38 KM 226 plakalı otomobille, Kayseri Şehir Hastanesi'ne getirildi. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, yaralı Deniz Dal'ı acil servise götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettikten sonra, otomobili hastane önünde bırakarak kaçtı. Hastanede tedavi altına alına Dal, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Haber verilmesiyle gelen polis ekipleri, hastanenin önünde terk edilen otomobilde inceleme yaptı. Aracın içinde ve çevresinde parmak izi araştırması yapıldı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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