Kayseri'de tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti
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Kayseri'de tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti

Kayseri'de tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Danişmentgazi Mahallesinde meydana gelen olayda 41 yaşındaki E.K., tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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