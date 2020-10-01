Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
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Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

01.10.2020 23:47 | Son Güncelleme: 01.10.2020 23:50
Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır ağır yaralandı.

Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'de Ö.D. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine götürülen Ö.D'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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