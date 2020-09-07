Kayseri'de tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı Kayseri'de meydana gelen kavgada tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen kavgada tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Antalya Sokağı'nda N.A. (41) ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.A, şüpheli tarafından tabanca ile vuruldu.

Çevredekilerin yardımıyla Kayseri Şehir Hastanesine götürülen N.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA