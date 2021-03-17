Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı
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Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı

17.03.2021 14:52 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:00
Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı

KAYSERİ'de, evde tabancayla rastgele ateş ettiği iddia edilen S.K. gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, evde tabancayla rastgele ateş ettiği iddia edilen S.K. gözaltına alındı.

Melikgazi ilçesindeki Gülük Mahallesinde oturan S.K., evde tabancasını çıkarıp, etrafa rastgele ateş etti. Büyük korku yaşayan A.K., polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen S.K., polisi görünce evden çıkarak, kaçmaya çalıştı. Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında saklanan S.K., özel harekat polisinin desteğiyle yakalanarak gözaltına alındı.


Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı
Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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