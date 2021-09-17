Kayseri'de tabancayla adam yaralama olayına karışan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de tabancayla adam yaralama olayına karışan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de tabancayla adam yaralama olayına karışan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada adam yaralama olayına karışan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada adam yaralama olayına karışan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20. Cadde'de dün öğle saatlerinde iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı silahlı kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla yaralanan E.S. ve A.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan B.K, E.T, G.K. ve G.Ü. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardandan adliyeye sevk edilen E.T. ile G.Ü. tutuklandı, B.K. ve G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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