Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

21.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:41
Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

KAYSERİ'de süt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de süt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Gezer yönetimindeki 42 ATH 80 plakalı süt yüklü kamyon, virajda devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Gezer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Donald Trump Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Coşkun Sabah Merve Dizdar
Spor Samatta Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Almanya İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 21:41:20. #1.14#
title