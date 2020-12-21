Kayseri'de süt yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
21.12.2020 21:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 21:41
KAYSERİ'de süt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de süt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. İbrahim Gezer yönetimindeki 42 ATH 80 plakalı süt yüklü kamyon, virajda devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Gezer, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN