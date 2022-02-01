Kayseri'de süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Haberler
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Kayseri'de süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

AA, Murat Asil - Güncel
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Kayseri'de süt paketi ve ekmeğe uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Kayseri'de süt paketine ve ekmeğin arasına uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de süt paketine ve ekmeğin arasına uyuşturucu saklayan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda M.E. saklandığı ikamette gözaltına alındı. Yapılan aramada mutfakta süt paketi ve ekmeğin arasına gizlenmiş 323 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli M.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Güncel, Haber

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