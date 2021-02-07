Kayseri'de sürüden çoban köpeği çalan 3 zanlı yakalandı
07.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:04
Kayseri'de sürüdeki çoban köpeğini çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kayseri'de sürüdeki çoban köpeğini çaldıkları iddia edilen 3 zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Merkez Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde arazide küçükbaş hayvanlarını otlatan O.K. sürüye otomobille yaklaşan 3 kişinin çoban köpeklerinden birini çaldıklarını görünce jandarma ekiplerine bilgi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın şüphelileri K.K, O.T. ve M.B'yi yakaladı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün