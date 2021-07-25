Kayseri'de sürücüsünün manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil uçuruma yuvarlandı

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde, bir kişinin manzara izlemek için yol kenarına park ettiği otomobil, yaklaşık 200 metreden uçuruma yuvarlandı.