Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kardeş, gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kardeş, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları, 2013-2015 yıllarında da silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E., Hassan E. ve Abdulhalık E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Kocasinan ilçesinde 3 adrese düzenlediği operasyonda, Suriyeli kardeşleri yakalayarak, gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA