Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı
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Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kardeş, gözaltına alındı.

Kayseri'de Suriyeli 3 kardeşe terör gözaltısı
14.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:38

KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 kardeş, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Nusra ile bağlantılı oldukları, 2013-2015 yıllarında da silahlı faaliyette bulundukları belirlenen Suriye uyruklu kardeşler Abdurrahman E., Hassan E. ve Abdulhalık E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Kocasinan ilçesinde 3 adrese düzenlediği operasyonda, Suriyeli kardeşleri yakalayarak, gözaltına aldı. Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: DHA

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