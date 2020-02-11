Kayseri'de Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi yakalandı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 4 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edilen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.