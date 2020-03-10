Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı
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Jandarma, Kayseri, Suriye, Güncel

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

10.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:42
Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulunduğu belirlenen zanlıların yakalanması için merkez Kocasinan ilçesindeki adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 5 zanlının yakalandığı bildirilen açıklamada, Kayseri Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerin, halkın desteğiyle daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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Manşet

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