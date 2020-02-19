Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı
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Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

19.02.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:11
Kayseri'de Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 2 zanlı yakalandı

'de 'deki terör gruplarıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Komutanlığı ekiplerince Suriye'deki terör grupları içinde faaliyette bulundukları belirlenen zanlıların yakalanması için Kocasinan ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, terör örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, Kayseri Jandarma Komutanlığınca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde süreceği vurgulandı.

Kaynak: AA
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