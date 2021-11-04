Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içerisinden şarj adaptörü çıktı - Haberler
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Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içerisinden şarj adaptörü çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içerisinden şarj adaptörü çıktı

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkın içerisinde unutulan valiz, fünye ile patlatıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkın içerisinde unutulan valiz, fünye ile patlatıldı. Şüpheli valizin içerisinden şarj adaptörü çıktı.

Edinilen bilgiye göre, kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan parkın içerisinde boş bir valizin olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, valizin etrafına güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları parktan uzaklaştırdı. Özel elbise giyen bomba imha uzmanı, valizde inceleme yaptı. Şüpheli valiz fünye ile patlatılırken, içerisinden şarj adaptörü çıktı. Polis ekipleri de valizde inceleme yaptı. Şüpheli valiz karakola götürüldü. Vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içerisinden şarj adaptörü çıktı

Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içerisinden şarj adaptörü çıktı

Kayseri'de şüpheli valiz fünye ile patlatıldı, içerisinden şarj adaptörü çıktı

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