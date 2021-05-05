Kayseri'de şüpheli ölüm
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Kayseri'de şüpheli ölüm

Kayseri'de şüpheli ölüm
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de 28 yaşındaki iki çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.

Kayseri'de 28 yaşındaki iki çocuk annesi kadının ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak'taki babaevinde bulunan 2 çocuk annesi H.Ç, bir anda yere yığıldı.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiği belirledi.

Acı haberin ardından eve gelen H.Ç'nin 11 yıllık eşi ve kayınpederi, üzüntü yaşadı.

Kadının cesedi, ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.Ç'nin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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