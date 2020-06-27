Kayseri'de şüpheli ölüm Kayseri'de bir fabrikada çalışan muhasebeci, odasında hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir fabrikada çalışan muhasebeci, odasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde bir fabrikada çalışan muhasebeciyi, çalışma arkadaşları odasında hareketsiz gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, muhasebecinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze hastane morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA