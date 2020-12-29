Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı
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Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

29.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:22
Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

Kayseri Adliyesi'nin otoparkına bırakılan şüpheli bavuldan kıyafet çıktı.

Kayseri Adliyesi'nin otoparkına bırakılan şüpheli bavuldan kıyafet çıktı.

Otoparkın kenarına bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı.

Bu esnada olay yerine gelen elektrik teknikeri R.A, polislere, bavulun kendisine ait olduğunu, İstanbul'dan geldiğini, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde bulunan icra dairesinde bir işi olduğunu, bırakacak yeri olmadığı için bavulunu adliyenin otoparkına bıraktığını anlattı.

R.A'nın açtığı bavulda kışlık kıyafet olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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