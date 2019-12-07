Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı
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Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

Kayseri'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.

07.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:08
Kayseri'de şüpheli bavuldan kıyafet çıktı

'de bir alışveriş merkezi önüne bırakılan şüpheli bavuldan kışlık kıyafet çıktı.

Kent merkezinde bulunan alışveriş merkezinin girişine bırakılan bavuldan şüphelenen vatandaşlar durumu ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliğini aldı.

Bomba imha uzmanınca yapılan incelemede, bavulda kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

Kaynak: AA
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