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Kayseri'de Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi

Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kayseri'de Süper Lig maçı öncesi basın mensuplarına Kovid-19 testi
18.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:44

Süper Lig'in 28. haftasında 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşmasını takip edecek basın mensuplarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmalarla ilgili aldığı karar doğrultusunda, Süper Lig maçlarını takip edecek basın mensuplarının Kovid-19 testi, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Ek Binası'nda gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak yapılan testlere 14 muhabir ve foto muhabiri katıldı.

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari, AA muhabirine açıklamasında, karşılaşmalardan 2 gün önce yapılma zorunluluğu bulunan testlerin, geçerlilik süresinin 4 gün olduğunu söyledi.

Bir gün sonra çıkacak sonuçlara göre basın mensuplarının maçlarda görev alıp alamayacağının belli olacağını belirten Ensari, gelecek haftalardaki müsabakalar öncesi de testlerin tekrarlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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