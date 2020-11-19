Kayseri'de suçüstü yakalanan zanlının 21 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi
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Kayseri'de suçüstü yakalanan zanlının 21 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi

19.11.2020 14:33 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:36
Kayseri'de suçüstü yakalanan zanlının 21 hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi

Kayseri'de otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin, benzer 21 olayın faili olduğu belirlendi.

Kayseri'de otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin, benzer 21 olayın faili olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 4 ayda araçlardan ruhsat, ehliyet, teyp ve ses sistemi çalınması olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettikleri O.T'yi (24) takibe aldı.

Kentteki 21 araçtan hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen şüpheli, otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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