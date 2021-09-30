Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Haberler
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Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Kayseri'de hırsızlık yapmak amacıyla bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakalanan 4 kadın zanlı tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık yapmak amacıyla bir eve girmeye çalışırken suçüstü yakalanan 4 kadın zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki bir ikametin kapısını zorlayarak açmaya çalışan 4 kadını fark etti.

Ekipler, S.Ç, Z.E, Y.K. ve C.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, "ikametten hırsızlığa teşebbüs" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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