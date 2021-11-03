Kayseri'de suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ev eşyası ve kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Kocasinan ilçesindeki bir ikametten eşya ve depodan kablo çalındığı yönündeki ihbarı değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, G.K. ile Ş.K'yi araçla olay yerinden kaçmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kullandıkları araçta, 4 bin lira değerinde ev eşyası ve Türk Telekom Müdürlüğüne ait olduğu belirlenen kablolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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