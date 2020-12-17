Kayseri'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede
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Kayseri'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

17.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:30
Kayseri'de suç örgütü operasyonunda yakalanan 13 şüpheli adliyede

Kayseri'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri ve "silahlı suç örgütü" üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Özel harekat polislerinin desteği ve 32 ekibin katılımıyla önceki gün 14 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı yakalanmış, yapılan aramalarda 10 tabanca, iki ruhsatsız av tüfeği ile fişekler ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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