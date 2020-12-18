Kayseri'de suç örgütü operasyonunda 13 kişi adliyede (2)
18.12.2020 00:01 | Son Güncelleme: 18.12.2020 00:05
6 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri'de, 'yağma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı