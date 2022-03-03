Kayseri'de şubatta çeşitli suçlara karışan 986 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de şubat ayında meydana gelen asayiş olaylarında 986 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1- 28 Şubat tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Gasp, Ahlak, Hırsızlık, Oto Hırsızlık, Cinayet, Yankesicilik ve Dolandırıcılık ile Aranan Şahıslar büro amirliklerince gözaltına alınan 986 kişiden 309'u tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise kayıp 88 kişiden 84'u bulundu, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 237 kişiden 49'u tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda 4 kilo 717 gram metamfetamin, 212 gram sentetik kannobinoid, 1 kilo 536 gram esrar, 310 gram eroin, 8,27 gram kokain, 3 bin 952 uyarıcı hap, 4 kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 6 tabanca, 6 tüfek, 35 dolu fişek, 14 hassas terazi ele geçirildi.