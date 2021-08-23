Kayseri'de su ürünleri denetimi yapıldı
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Kayseri'de su ürünleri denetimi yapıldı

Kayseri'de su ürünleri denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi yapıldı.

Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri denetimi yapıldı.

İl müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde, tüm ilçe müdürlüklerinde görevli kontrol personelinin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Su ürünleri kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir su ürünleri avcılığının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, il genelindeki avlak alanlar, soğuk hava depoları ve perakende satış yerleri kontrol edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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