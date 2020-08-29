Kayseri'de su bidonu içerisinde erkek cesedi bulundu
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Kayseri'de su bidonu içerisinde erkek cesedi bulundu

Kayseri'de su bidonu içerisinde bırakılmış erkek cesedi bulundu.

Kayseri'de su bidonu içerisinde erkek cesedi bulundu
29.08.2020 22:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:31

Kayseri'de su bidonu içerisinde bırakılmış erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre Hacılar ilçesinde jandarma ekipleri 2 gün önce yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Ali G'yi (55) bulmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında arama yapan ekipler ilçenin dağlık bölgesinde bulunan Tandır Buzluğu mevkisinde su bidonu içerisinde bir erkek cesedine ulaştı.

Yapılan ilk incelemede cesedin Ali G'ye ait olduğu tespit edildi.

Ali G'nin cesedi Kayseri Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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